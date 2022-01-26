«Динамо» обыграло бельгийский «Нолико» в мужской Лиге чемпионов по волейболу

«Динамо» в матче четвертого тура группового этапа волейбольной Лиги чемпионов победило бельгийский «Нолико» со счетом 3:0 (25:16, 25:15, 25:18).

Лучшим игроком встречи стал доигровщик российской команды Ярослав Подлесных, набравший 13 очков.

Таким образом, бело-голубые продолжают идти без поражений в Лиге чемпионов и занимают первое место в группе В, добыв в четырех играх 11 очков. Бельгийцы наоборот набранных очков не имеют.

В следующем туре «Нолико» 8 февраля примет на своей площадке турецкий «Зираат Банкаси», «Динамо» на следующий день сыграет в Польше против «Проекта Варшава».