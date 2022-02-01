Московскому «Динамо» засчитают поражение в матче ЛЧ с «Дуклой» после отказа Чехии выдать визы

Московскому »Динамо» засчитают поражение в гостевом матче женской Лиги чемпионов с «Дуклой».
Как сообщает официальный сайт бело-голубых, пяти сотрудникам тренерского штаба клуба было отказано в выдаче виз. Чешское посольство объяснило это тем, что «нет подтвержденных оснований для въезда в страну».
отмечается, что Визы были выданы только 12 членам команды.
«Динамо» обратилось к Европейской конфедерации волейбола и попросило содействия в выдаче виз или в переносе этого матча. ЕКВ ответило отказом.
Российскому клубу будет засчитано техническое поражение за неявку на матч.
источник: ВК «Динамо» (Москва)