FIVB перенесла чемпионат мира по волейболу из России

Международная федерация волейбола перенесла мировое первенство 2022 года из России.
Как сообщает официальный сайт организации, новые сроки проведения турнира станут известны позже.
Напомним, чемпионат мира должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в 10 городах России.
«Почти три года команда Оргкомитета вела подготовку к Чемпионату мира, благодарю за самоотверженный труд всех сотрудников. К сожалению, Международная федерация волейбола отменила проведение Лиги наций и Чемпионата мира в России», - заметил президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.
источник: «Советский спорт»