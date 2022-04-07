ВФВ подала апелляцию на решение об отмене чемпионата мира в России

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подала апелляцию из-за отмены чемпионата мира в России.

«Всероссийская федерация волейбола обратилась с апелляцией в апелляционный комитет FIVB по поводу отмены чемпионата мира. По факту решения комитета будут предприняты дальнейшие шаги, в том числе и возможен иск в CAS», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы ВФВ.

Добавим, что накануне ВФВ обратилась в CAS с иском к FIVB, в котором потребовала компенсацию расходов на организацию турнира размером 80 млн долларов.