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Определилась сетка плей-офф женской волейбольной Суперлиги

10 апреля прошел последний матч регулярного чемпионата.
10 апреля 2022 17:00
автор: Максим Скороходов

По завершению регулярного чемпионата женской волейбольной суперлиги стали известны четвертьфинальные пары плей-офф.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) - «Динамо» (Краснодар);
«Динамо» (Москва) - «Ленинградка» (Санкт-Петербург);
«Локомотив» (Калининград) - «Протон» (Саратов);
«Тулица» (Тула) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).

Напомним, что регулярный чемпионат, одержав 24 победы выиграло казанское «Динамо», на два победы меньше было у московского «Динамо» (68 очков) и «Локомотива» (62). Четвертый номер посева получила «Тулица» (18 побед). Соответственно в полуфинале «Динамо-Ак Барс» может потенциально сыграть против «Тулицы», а московское «Динамо» - с «Локомотивом».

Четвертьфинальные серии пройдут до двух побед.

источник: «Советский спорт»
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