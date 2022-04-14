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FIVB заявила, что не приняла решение о новом месте проведения мужского чемпионата мира по волейболу

Ранее польский премьер-министр уверял, что турнир проведет его страна в паре со Словенией.
14 апреля 2022 16:09
автор: Максим Скороходов

Международная федерация волейбола (FIVB) опровергла информацию о том, что мужской чемпионат мира 2022 года пройдет в Польше и Словении.

«FIVB принимает к сведению комментарии польского премьер-министра. Тем не менее, в настоящее время готовится решение правления FIVB по этому самому вопросу, и FIVB предоставит полную обновленную информацию после его завершения», - приводит «Матч ТВ» сообщение пресс-службы FIVB.

Отметим, что ранее турнир должен был состояться в десяти российских городах с 26 августа по 11 сентября. Однако в начале марта FIVB приняла решение лишить Россию право проводить данные соревнования.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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