Новосибирский «Локомотив» вышел в «Финал шести» чемпионата России, обыграв «Динамо-ЛО»

«Локомотив» в перенесенном матче 13-го тура чемпионата России по волейболу победил «Динамо-ЛО» со счетом 3:2 (21:25, 25:16, 26:28, 25:21, 15:11)

Таким образом, команда из Новосибирска одержала 22-ю победу и набрала 63 очка, гарантировав себе второе место в регулярном чемпионате, которое выводит в «Финал шести».

«Динамо» за тур до конца регулярного чемпионата знает, что закончит его на пятом месте, противник бело-голубых станет известен позднее.

В последнем туре «регулярки» команды 16 апреля вновь сыграют друг с другом.