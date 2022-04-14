Сборная Украины заменит Россию на чемпионате мира по волейболу 2022 года

Сборная Украины заменит команду России на чемпионате мира 2022 года.

«Сегодня, 14 апреля, президент ФВУ Михаил Мельник получил письмо от FIVB, в котором сообщается, что Украина сыграет на чемпионате мира - 2022 вместо России. В письме сказано, что процедура жеребьевки не будет проходит по новой. Украина займет место России в группе А под первым сеяным номером», - говорится в сообщении пресс-службы Федерации волейбола Украины.

Напомним, ранее стало известно, что первенство перенесли из России в Польшу и Словению. Даты соревнований остались прежние - с 26 августа по 11 сентября.