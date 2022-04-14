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Сборная Украины заменит Россию на чемпионате мира по волейболу 2022 года

Турнир пройдет в Польше и Словении
14 апреля 2022 21:34
автор: Александр Шульгин

Сборная Украины заменит команду России на чемпионате мира 2022 года.

«Сегодня, 14 апреля, президент ФВУ Михаил Мельник получил письмо от FIVB, в котором сообщается, что Украина сыграет на чемпионате мира - 2022 вместо России. В письме сказано, что процедура жеребьевки не будет проходит по новой. Украина займет место России в группе А под первым сеяным номером», - говорится в сообщении пресс-службы Федерации волейбола Украины.

Напомним, ранее стало известно, что первенство перенесли из России в Польшу и Словению. Даты соревнований остались прежние - с 26 августа по 11 сентября.

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