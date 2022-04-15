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ВФВ заявила, что замена России на Украину на чемпионате мира прошла по правилам

Желто-голубые имела наивысший рейтинг FIVB среди претендентов.
15 апреля 2022 14:27
автор: Максим Скороходов

Генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко заявил, что замена сборной России на национальную команду Украины на мужском чемпионате мира по волейболу-2022 прошла согласно правилам.

«Такие прецеденты замены существуют. В турнир включается следующая по рейтингу команда, если какая-то сборная выбывает из соревнований. И с точки зрения положения о чемпионате мира сложно придраться к решению FIVB, ведь сборная Украины была следующая по рейтингу. Но то, что Украина поставлена полностью в привилегированные условия, лидером группы, как хозяин турнира, заменив Россию, это вопрос спорный», - приводит слова Яременко RT, ссылаясь на «РИА Новости».

Добавим, что чемпионат мира по волейболу официально перенесли из России в Польшу и Словению. Турнир пройдет с 26 августа по 11 сентября.

источник: «RT на русском»
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