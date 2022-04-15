ВФВ заявила, что замена России на Украину на чемпионате мира прошла по правилам

Генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко заявил, что замена сборной России на национальную команду Украины на мужском чемпионате мира по волейболу-2022 прошла согласно правилам.

«Такие прецеденты замены существуют. В турнир включается следующая по рейтингу команда, если какая-то сборная выбывает из соревнований. И с точки зрения положения о чемпионате мира сложно придраться к решению FIVB, ведь сборная Украины была следующая по рейтингу. Но то, что Украина поставлена полностью в привилегированные условия, лидером группы, как хозяин турнира, заменив Россию, это вопрос спорный», - приводит слова Яременко RT, ссылаясь на «РИА Новости».

Добавим, что чемпионат мира по волейболу официально перенесли из России в Польшу и Словению. Турнир пройдет с 26 августа по 11 сентября.