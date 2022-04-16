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Стали известны пары квалификационного раунда мужского чемпионата России

Первые матчи серий до двух побед пройдут 20 апреля.
16 апреля 2022 19:28
автор: Александр Поволоцкий

Определился состав всех пар квалификационного раунда чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Напомним, что в нем примут участие восемь команд, которые заняли с третьего по десятое места на предварительном этапе. Четыре сильнейших клуба выйдут в «Финал шести».

«Динамо» (Москва) - «Факел» (Новый Уренгой);

«Зенит» (Санкт-Петербург) - АСК (Нижний Новгород);

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) - «Югра-Самотлор» (Нижневартовск);

«Белогорье» (Белгород) - «Кузбасс» (Кемерово).

Ранее в «Финал шести» пробились казанский «Зенит» и новосибирский «Локомотив».

источник: «Советский спорт»
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