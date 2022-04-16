Стали известны пары квалификационного раунда мужского чемпионата России

Определился состав всех пар квалификационного раунда чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Напомним, что в нем примут участие восемь команд, которые заняли с третьего по десятое места на предварительном этапе. Четыре сильнейших клуба выйдут в «Финал шести».
«Динамо» (Москва) - «Факел» (Новый Уренгой);
«Зенит» (Санкт-Петербург) - АСК (Нижний Новгород);
«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) - «Югра-Самотлор» (Нижневартовск);
«Белогорье» (Белгород) - «Кузбасс» (Кемерово).
Ранее в «Финал шести» пробились казанский «Зенит» и новосибирский «Локомотив».
источник: «Советский спорт»