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Тетюхин заявил, что футбол и баскетбол рухнут в России без легионеров

В волейбольных клубах ситуация стабильнее.
19 апреля 2022 17:55
автор: Максим Скороходов

Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин высказала об уезде легионеров из российский волейбольных клубов.

«У нас только два легионера могут выступать за клуб, а не как в футболе, баскетболе: вот если там запретят играть иностранцам, всё рухнет. В волейболе такой ситуации нет. Думаю, катастрофического ничего не произойдёт. Как правило, к нам едут ребята топ-уровня. Сразу перекрыть их уровень будет сложно. Но в ближайшие несколько лет молодёжь наберёт кондиции. В каких-то моментах мы потеряем в качестве волейбола, но это не катастрофа», - приводит слова Тетюхина «Чемпионат».

Напомним, что FIVB и CEV отстранили российские национальные и клубные команды от международных турниров. Также Россию лишили права проведения чемпионата мира-2022, который теперь пройдет в Польше и Словении.

источник: Чемпионат.com
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