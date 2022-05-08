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Саммелвуо завершил работу в мужской сборной России по волейболу

ВФВ решила не продлевать контракт с финским специалистом.
Саммелвуо завершил работу в мужской сборной России по волейболу
08 мая 2022 13:37
автор: Максим Скороходов
автор фото: ВФВ

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил о завершении сотрудничества с главным тренером мужской национальной команды Туомасом Саммелвуо.

«Контракт с ним был до окончания олимпийского года. Прошедшие события показали, что для обеих сторон смысла в продлении контракта нет. «Смотрим, что у нас есть внутри, чтобы не рисковать, и очень приятно, что мы можем спокойно говорить о наших кандидатах: это и Константин Брянский, и Алексей Вербов, и Александр Климкин, и Андрей Воронков. Т. е. у нас такое широкое представительство тренеров, претендующих на пост главного тренера», - приводит слова Яременко ТАСС.

Напомним, что Саммелвоу возглавил мужскую сборную России в марте 2019 года и выиграл с ней Лигу наций-2019 и завоевал серебро Олимпийских игр в Токио.

источник: ТАСС
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