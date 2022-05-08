Сербский специалист Зоран Терзич возглавит женскую сборную России по волейболу.Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

«Такое решение принял президиум. Мы еще в январе-феврале этого года подписали с ним соглашение. Он готов работать», - приводит слова Яременко ТАСС.

Терзич возглавляет женскую сборную Сербии с 2002 года. Под его началом команды выиграла ЧМ-2018, три чемпионата Европы (2011, 2017, 2019), завоевала серебряные медали Оилмпиады-2018 и бронзу на Играх-2020.