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Трефилов - о словах Воронкова: «Нужно найти в себе мужество и извиниться»

В российском волейболе набирает обороты скандал на почве расизма
14 мая 2022 16:20
автор: Александр Шульгин

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов прокомментировал скандал с участием наставника волейбольного «Локомотива» Андрея Воронкова.

«Я тоже эмоциональный, но на людей переходить не надо. Бывает несдержанность, но нужно найти в себе мужество и извиниться. Люди в нашу страну играть приехали.

Ты тренер, ты из любой ситуации должен находить способ выйти достойно. Да, потом можешь себе откусить язык, но ты тренер, ты на детей влияешь», - приводит слова специалиста ТАСС.

Напомним, Воронков во время тайм-аута в разговоре со своими подопечными назвал кубинскую доигровщицу «Уралочки» Айламу Монтальво «обезьяной». Сама волейболистка позже призналась, что ее эти слова никак не тронули.

источник: ТАСС
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