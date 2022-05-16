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Кубинская волейболистка «Уралочки» Монталво приняла решение уйти из клуба

21-летняя спортсменка выступала за клуб из Екатеринбурга с 2019 года.
16 мая 2022 12:04
автор: Владислав Корегин

Директор «Уралочки» Валентина Огиенко сообщила о том, что кубинская доигровщица Аиламу Сесе Монталво покинет екатеринбургский клуб в ближайшее время.

По информации «РИА Новости», причины ухода волейболистки пока не называются. При этом сама 21-летняя спортсменка в своих соцсетях уже попрощалась с командой, поблагодарив всех в коллективе.

Напомним, что ранее Монталво стала участницей расистского скандала, который произошел в финальном матче чемпионата России с «Локомотивом» (2:3). Во время тайм-аута главный тренер калининградцев Андрей Воронков в разговоре со своими подопечными назвал кубинскую спортсменку «обезьяной». Позднее Монталво призналась, что ее эти слова никак не тронули.

Добавим, что Монталво выступала за «Уралочку» с 2019 года.

источник: «РИА Новости»
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