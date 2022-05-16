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Стало известно, когда дисциплинарная комиссия ВФВ рассмотрит эпизод с Воронковым

«Уралочка» попросила наставника извиниться за оскорбление в адрес своей волейболистки.
16 мая 2022 15:49
автор: Александр Поволоцкий

Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола рассмотрит эпизод с участием главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова.

Как сообщает официальный сайт ВФВ, заседание состоится 19 мая.

Напомним, что инцидент произошел в финальном матче чемпионата России »Уралочка» - «Локомотив» (2:3). Во время тайм-аута главный тренер калининградцев Андрей Воронков в разговоре со своими подопечными назвал кубинскую доигровщицу соперников Аиламу Сесе Монталво «обезьяной». Позднее спортсменка призналась, что ее эти слова никак не тронули.

Ранее стало известно, что Монталво покидает «Уралочку». Отмечается, что это связано с истечением срока контракта.

источник: Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)
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