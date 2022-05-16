«Все были в шоке». Карполь - о расистском высказывании Воронкова в адрес кубинки Монталво

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь отреагировал на скандальный инцидент с участием главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова.

«Для меня это странное выражение. Все были в шоке, что такими словами девушек можно называть. Видимо, у каждого свои методы. Будь на ее месте американка или кто-то другой, скандал был бы глобального масштаба», - приводит слова Карполя «Матч ТВ».

Напомним, что инцидент произошел в финальном матче чемпионата России »Уралочка» - «Локомотив» (2:3). Во время тайм-аута главный тренер калининградцев Андрей Воронков в разговоре со своими подопечными назвал кубинскую доигровщицу соперников Аиламу Сесе Монталво «обезьяной». Позднее спортсменка призналась, что ее эти слова никак не тронули.

Ранее стало известно, что Монталво покидает «Уралочку». Отмечается, что это связано с истечением срока контракта.