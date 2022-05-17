Николай Карполь не сможет принимать активное участие в тренировках «Уралочки-НТМК»

Старший тренер «Уралочки-НТМК» и президент клуба Николай Карполь сообщил о том, что будет меньше времени уделять работе с основной командой.

«Думаю, так активно не смогу. Все больше будет заниматься этим делом Михаил Карполь. Я его готовлю уже 15 лет, готовлю очень много, он самостоятельно проводил занятия», - приводит ТАСС слова Николая Карполя.

Напомним, что в недавно завершившемся сезоне «Уралочка» дошла до финала суперлиги, где в пяти матчах уступила «Локомотиву».

Вместе с Николаем Карполем «Уралочка» 25 раз выигрывала чемпионаты России и СССР и восемь раз становилась победителем Кубка европейских чемпионов, прародителя Лиги чемпионов.