Дисциплинарная комиссия ВФВ дисквалифицировала Воронкова на срок до двух лет

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) опубликовала решение в отношении главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова.

Напомним, российский специалист во время тайм-аута решающего матча женской суперлиги в разговоре со своей подопечной назвал темнокожую кубинскую доигровщицу «Уралочки-НТМК» Аиламу Сесе Монталво «обезьяной».

«Дисциплинарная комиссия посчитала целесообразным применить к Воронкову А.Г. санкцию в виде спортивной дисквалификации сроком до 2х лет. В связи с широким общественным резонансом вопрос о конкретном сроке и условиях дисквалификации вынести на ближайшее заседание Исполкома ВФВ», - говорится в решении, опубликованном на официальном сайте ВФВ.

Добавим, что «Локомотив» одержал в том матче победу на тай-брейке и защитил чемпионский титул. Команда из Калининграда второй раз в своей истории стала чемпионом России.