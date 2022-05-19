Губерниев призвал пожизненно дисквалифицировать Воронкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение дисциплинарной комиссии ВФВ о двухлетней дисквалификации тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова.

Напомним, российский специалист во время тайм-аута решающего матча женской суперлиги в разговоре со своей подопечной назвал темнокожую кубинскую доигровщицу «Уралочки-НТМК» Аиламу Сесе Монталво «обезьяной».

«То, что Воронков и клуб отказались извиняться, - запредельное свинство и хамство. Мне кажется, если Воронков еще демонстративно отказывается публично общаться на эту тему, принести извинения, он должен быть дисквалифицирован пожизненно», - приводит слова Губерниева «СЭ».

Добавим, что «Локомотив» одержал в том матче победу на тай-брейке и защитил чемпионский титул. Команда из Калининграда второй раз в своей истории стала чемпионом России.