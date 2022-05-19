Гамова - о дисквалификации Воронкова: Мне кажется, что два года - это как-то слишком

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова отреагировала на отказ тренера «Локомотива» Андрея Воронкова принести извинения после расистского скандала.

Напомним, российский специалист во время тайм-аута решающего матча женской суперлиги в разговоре со своей подопечной назвал темнокожую кубинскую доигровщицу «Уралочки-НТМК» Аиламу Сесе Монталво «обезьяной».

«Мне кажется, что два года - это как-то слишком. Но, безусловно, какое-то дисциплинарное наказание должно быть. Они сами усугубили свое положение. Если бы извинились сразу после матча, то ситуация была бы иной», - приводит слова Гамовой «РБ Спорт».

Добавим, что «Локомотив» одержал в том матче победу на тай-брейке и защитил чемпионский титул. Команда из Калининграда второй раз в своей истории стала чемпионом России.