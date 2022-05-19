Алексей Спиридонов: Думал, Воронков отделается парой матчей. Два года - жесткая дисквалификация

Чемпион Европы и двукратный победитель Мировой лиги Алексей Спиридонов отреагировал на решение дисциплинарной комиссии ВФВ о двухлетней дисквалификации тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова.

Напомним, российский специалист во время тайм-аута решающего матча женской суперлиги в разговоре со своей подопечной назвал темнокожую кубинскую доигровщицу «Уралочки-НТМК» Аиламу Сесе Монталво «обезьяной».

«Выскочило, да. Защищать его никто не собирается. Воронков получил по заслугам, ответил за свои слова. Два года, я считаю - это жестковатая дисквалификация. Думал, парой матчей отделается», - приводит слова Спиридонова «Чемпионат».

Добавим, что «Локомотив» одержал в том матче победу на тай-брейке и защитил чемпионский титул. Команда из Калининграда второй раз в своей истории стала чемпионом России.