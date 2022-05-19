Татьяна Грачева: Непонятно, почему Воронков хранит молчание. В данной ситуации это самое плохое

Серебряный призер Олимпийских игр Татьяна Грачева отреагировала на решение дисциплинарной комиссии ВФВ о двухлетней дисквалификации тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова.

Напомним, российский специалист во время тайм-аута решающего матча женской суперлиги в разговоре со своей подопечной назвал темнокожую кубинскую доигровщицу «Уралочки-НТМК» Аиламу Сесе Монталво «обезьяной».

«Несмотря на случившееся, я уверена, что в нашем волейболе нет никакого расизма. К сожалению, со мной многие могут теперь поспорить. Но у- приводит слова Грачевой RT.

Добавим, что «Локомотив» одержал в том матче победу на тай-брейке и защитил чемпионский титул. Команда из Калининграда второй раз в своей истории стала чемпионом России.