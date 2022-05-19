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Вице-президент ВФВ высказался о расистском скандале с тренером Воронковым

Ранее стало известно, что дисциплинарная комиссия ВФВ отстранила Воронкова на срок до двух лет
19 мая 2022 22:42

Вице-президент Всероссийской Федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин отреагировал на решение дисциплинарной комиссии ВФВ о двухлетней дисквалификации тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова.

Напомним, российский специалист во время тайм-аута решающего матча женской суперлиги в разговоре со своей подопечной назвал темнокожую кубинскую доигровщицу «Уралочки-НТМК» Аиламу Сесе Монталво «обезьяной».

«Андрей Воронков в волейболе очень давно, и он нормальный человек. Такие случаи бывают с каждым, я тогда еще говорил, что нужно извиниться, нужно найти правильное решение», - приводит слова Шипулина Metaratings.ru.

Добавим, что «Локомотив» одержал в том матче победу на тай-брейке и защитил чемпионский титул. Команда из Калининграда второй раз в своей истории стала чемпионом России.

источник: «Метарейтинг»
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