Вице-президент ВФВ высказался о расистском скандале с тренером Воронковым

Вице-президент Всероссийской Федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин отреагировал на решение дисциплинарной комиссии ВФВ о двухлетней дисквалификации тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова.

Напомним, российский специалист во время тайм-аута решающего матча женской суперлиги в разговоре со своей подопечной назвал темнокожую кубинскую доигровщицу «Уралочки-НТМК» Аиламу Сесе Монталво «обезьяной».

«Андрей Воронков в волейболе очень давно, и он нормальный человек. Такие случаи бывают с каждым, я тогда еще говорил, что нужно извиниться, нужно найти правильное решение», - приводит слова Шипулина Metaratings.ru.

Добавим, что «Локомотив» одержал в том матче победу на тай-брейке и защитил чемпионский титул. Команда из Калининграда второй раз в своей истории стала чемпионом России.