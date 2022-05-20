Калининградский «Локомотив» извинился перед «Уралочкой» и Монталво за слова главного тренера

Калининградский «Локомотив» опубликовал на своем официальном сайте заявление по поводу инцидента в пятом матче финальной серии против «Уралочки-НТМК».

Напомним, главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков во время тайм-аута решающего матча женской суперлиги в разговоре со своей подопечной назвал темнокожую кубинскую доигровщицу «Уралочки-НТМК» Аиламу Сесе Монталво «обезьяной».

«Волейбольный клуб «Локомотив» искренне приносит извинения за инцидент, случившийся в пятом матче финальной серии Суперлиги, в котором наша команда встречалась с «Уралочкой-НТМК».

Сотрудники нашего клуба, игроки, тренеры всегда с большим уважением относились к соперникам, судьям и болельщикам. Для нас важны принципы взаимоуважения, и в жизни клуба не было, нет и не будет места какой-либо дискриминации. Об этом свидетельствует и то, что в составе нашей команды на протяжении четырех лет ее существования играли представители разных государств и национальностей, в том числе волейболистки из Германии, Кубы, Польши, Сербии, Голландии.

Заявление по ситуации, возникшей во время пятого матча финальной серии минувшего чемпионата, наш клуб не делал в ожидании официальной оценки и разбора этого момента на дисциплинарной комиссии, которая состоялась спустя неделю после матча. Особо подчёркиваем, что мы благодарны ВК «Уралочка-НТМК» и его руководству за уровень взаимодействия и отличную игру, которую обе команды показали по ходу финальной серии, ставшей настоящим украшением всего сезона.

Нам очень не хотелось, чтобы сложившаяся ситуация испортила впечатление от прекрасного волейбола и яркого финала. Эмоциональная фраза главного тренера нашей команды, сказанная в пылу решающей партии финального матча, не преследовала цели обидеть или унизить кого-либо на площадке или за её пределами. И если это произошло, то было сделано без всякого умысла с нашей стороны.

Мы еще раз приносим извинения ВК «Уралочка-НТМК», прекрасной волейболистке этой команды Аиламе Сесе Монталво, всем болельщикам, поклонникам волейбола и любителям спорта!» - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте калининградского клуба.

Добавим, что сам Воронков отказывается комментировать произошедшее. Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола дисквалифицировала тренера на срок до двух лет. Окончательный вердикт по данному вопросу объявит исполком организации.

Сама Монталво после случившегося покинула «Уралочку» по причине окончания контракта с командой из Свердловской области.

«Локомотив» одержал в том матче победу на тай-брейке и защитил чемпионский титул. Команда из Калининграда второй раз в своей истории стала чемпионом России. Бронзовым призером российского первенства стало московское «Динамо», выигравшее три матча подряд у казанского «Динамо-Ак Барс».