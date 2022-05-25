В FIVB рассказали о разбирательствах из-за переноса ЧМ-2022 из России

В Международной федерацией волейбола отказались комментировать споры с ВФВ из-за переноса чемпионата мира из России.

Ранее в СМИ сообщалось, что российская федерация требует от FIVB компенсацию 80 миллионов долларов после того, как страна лишилась права проведения турнира.

«Любые обсуждения между FIVB и Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ), касающиеся переноса чемпионата мира по волейболу среди мужчин из России, остаются строго конфиденциальными в соответствии с действующим соглашением. Поэтому мы не будем больше комментировать этот вопрос», —приводит ТАСС текст заявления пресс-службы FIVB.

Добавим, что Всероссийская федерация волейбола требует компенсацию подала апелляцию по поводу переноса турнира.

Напомним, что чемпионат должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в 10 городах страны.