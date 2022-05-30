Воронков дисквалифицирован на два года за расизм в адрес кубинской волейболистки

Всероссийская федерация волейбола дисквалифицировала на два года главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова за расизм. Об этом сообщает пресс-служба ВФВ.

Напомним, российский специалист во время тайм-аута решающего матча женской суперлиги в разговоре со своей подопечной назвал темнокожую кубинскую доигровщицу «Уралочки-НТМК» Аиламу Сесе Монталво «обезьяной».

«Локомотив» одержал в том матче победу на тай-брейке и защитил чемпионский титул. Команда из Калининграда второй раз в своей истории стала чемпионом России.