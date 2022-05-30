Маричев - о дисквалификации Воронкова за расизм: Не хочется злорадствовать над коллегой

Экс-наставник женской сборной России Юрий Маричев отреагировал на решение ВФВ о двухлетней дисквалификации тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова.

Напомним, российский специалист во время тайм-аута решающего матча женской суперлиги в разговоре со своей подопечной назвал темнокожую кубинскую доигровщицу «Уралочки-НТМК» Аиламу Сесе Монталво «обезьяной».

«Не очень хочется это комментировать и злорадствовать над коллегой. Могу только сказать, что я на месте Воронкова извинился бы», - приводит слова Маричева RT.

Добавим, что «Локомотив» одержал в том матче победу на тай-брейке и защитил чемпионский титул. Команда из Калининграда второй раз в своей истории стала чемпионом России.