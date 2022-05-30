Карполь анекдотом про неверную жену отреагировал на дисквалификацию Воронкова

Заслуженный тренер СССР Николай Карполь отреагировал на решение ВФВ о двухлетней дисквалификации тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова.

Напомним, российский специалист во время тайм-аута решающего матча женской суперлиги в разговоре со своей подопечной назвал темнокожую кубинскую доигровщицу «Уралочки-НТМК» Аиламу Сесе Монталво «обезьяной».

«Знаете, есть такой анекдот. Жена изменила мужу, и он ставит вопрос о разводе. А один человек ему говорит: «Слава богу, что она изменила тебе, а не Родине». Это все к тому, что все зависит от того, кто принимает решение», - приводит слова Карполя РИА Новости.

Добавим, что «Локомотив» одержал в том матче победу на тай-брейке и защитил чемпионский титул. Команда из Калининграда второй раз в своей истории стала чемпионом России.