«Слов из песни не вырвать». Спиридонов - об отстранении Воронкова за расизм

Российский волейболист Алексей Спиридонов отреагировал на решение ВФВ о двухлетней дисквалификации тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова.

Напомним, российский специалист во время тайм-аута решающего матча женской суперлиги в разговоре со своей подопечной назвал темнокожую кубинскую доигровщицу «Уралочки-НТМК» Аиламу Сесе Монталво «обезьяной».

«Если федерация вынесла такое решение, значит, все серьезно. С такой дисквалификацией он может тренировать, а на играх не сможет присутствовать. Понятно, что было сказано на эмоциях, пятый матч финала… Слов из песни не вырвать», - приводит слова Спиридонова «Чемпионат».

Добавим, что «Локомотив» одержал в том матче победу на тай-брейке и защитил чемпионский титул. Команда из Калининграда второй раз в своей истории стала чемпионом России.