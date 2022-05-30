Свищев - о дисквалификации Воронкова: Мы могли по-человечески принять, если бы он извинился

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на решение ВФВ о двухлетней дисквалификации тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова.

Напомним, российский специалист во время тайм-аута решающего матча женской суперлиги в разговоре со своей подопечной назвал темнокожую кубинскую доигровщицу «Уралочки-НТМК» Аиламу Сесе Монталво «обезьяной».

«У Воронкова было время извиниться перед спортсменкой, не может тренер допускать такие высказывания. Мы могли по-человечески принять, если бы он извинился. Справедливое решение наказать на два года», - приводит слова Свищева Metaratings.ru.

Добавим, что «Локомотив» одержал в том матче победу на тай-брейке и защитил чемпионский титул. Команда из Калининграда второй раз в своей истории стала чемпионом России.