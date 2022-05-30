Геннадий Шипулин: Воронков - достойный человек, который пострадал из-за своей ошибки

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин прокомментировал решение организации о двухлетней дисквалификации тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова.

Напомним, российский специалист во время тайм-аута решающего матча женской суперлиги в разговоре со своей подопечной назвал темнокожую кубинскую доигровщицу «Уралочки-НТМК» Аиламу Сесе Монталво «обезьяной».

«Воронков - достойный человек, который пострадал из-за своей ошибки, но он исправится. Он будет работать, конечно, но в низших лигах, не в высшей. Наказание Воронкова будет уроком для всех тренеров», - приводит слова Шипулина Metaratings.ru.

Добавим, что «Локомотив» одержал в том матче победу на тай-брейке и защитил чемпионский титул. Команда из Калининграда второй раз в своей истории стала чемпионом России.