Дочь тренера Воронкова отказалась комментировать дисквалификацию своего отца за расизм

Капитан калининградского «Локомотива» и дочь главного тренера Ирина Воронкова прокомментировала решение ВФВ о двухлетней дисквалификации ее отца.

Напомним, российский специалист во время тайм-аута решающего матча женской суперлиги в разговоре со своей подопечной назвал темнокожую кубинскую доигровщицу «Уралочки-НТМК» Аиламу Сесе Монталво «обезьяной».

«Давайте не будем затрагивать эту тему», - приводит слова Ирины «СЭ».

Добавим, что «Локомотив» одержал в том матче победу на тай-брейке и защитил чемпионский титул. Команда из Калининграда второй раз в своей истории стала чемпионом России.