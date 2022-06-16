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Брянский стал главным тренером мужской сборной России по волейболу

44-летний специалист с 2018 года возглавляет московское «Динамо».
Брянский стал главным тренером мужской сборной России по волейболу
16 июня 2022 15:36
автор: Максим Скороходов
автор фото: ВФВ

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила о назначении наставника московского «Динамо» Константина Брянского на пост главного тренера мужской национальной команды.

«Своей работой на протяжении последних сезонов с московским Динамо Константин Владиславович доказал, что на 100 процентов достоин этой роли. Добро пожаловать!» - говорится в сообщении пресс-службы ВФВ.

Напомним, что под руководством Брянского «Динамо» выиграло два последних чемпионата России подряд, в позапрошлом сезоне бело-голубые также завоевали Кубок России и Кубок ЕКВ.

источник: Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)
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