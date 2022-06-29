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«Зенит» из Санкт-Петербурга объявил имя нового главного тренера

Им стал бывший старший тренер молодежной сборной России.
29 июня 2022 13:00
автор: Александр Поволоцкий

Петербургский «Зенит» назвал имя нового главного тренера.

Как сообщает официальный сайт волейбольного клуба, работу с командой продолжит Андрей Толочко. Ранее 53-летний специалист исполнял обязанности главного тренера после ухода Туомаса Саммелвуо.

Отметим, что Толочко работает в »Зените» с момента его основания (2017).

В минувшем сезоне чемпионата России петербургский клуб занял четвертое месте, уступив в матче за бронзу одноименной команде из Казани (0-3).

источник: ВК «Зенит» (Санкт-Петербург)
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