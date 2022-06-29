«Зенит» из Санкт-Петербурга объявил имя нового главного тренера

Петербургский «Зенит» назвал имя нового главного тренера.
Как сообщает официальный сайт волейбольного клуба, работу с командой продолжит Андрей Толочко. Ранее 53-летний специалист исполнял обязанности главного тренера после ухода Туомаса Саммелвуо.
Отметим, что Толочко работает в »Зените» с момента его основания (2017).
В минувшем сезоне чемпионата России петербургский клуб занял четвертое месте, уступив в матче за бронзу одноименной команде из Казани (0-3).
источник: ВК «Зенит» (Санкт-Петербург)