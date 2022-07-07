Волейболистка Бочкарева шокирована батареями и попугаями в Португалии

Российская волейболистка Евгения Бочкарева призналась, что больше всего в Португалии ее удивило отсутствие батарей отопления в домах и наличие попугаев на улице.

«У них здесь вообще нет батарей в квартирах. Когда становится холодно, дома не прогреваются. У нас бывало такое, что шел пар изо рта, на нас было много одежды, мы сидели под кучей одеял, пили что-то горячее.

Я до сих пор удивляюсь, что могу увидеть в городе летающих попугаев или фламинго. Когда увидела их впервые, подумала, что сошла с ума», - приводит слова Бочкаревой Sport24.ru.

Напомним, что в России спортсменка известна по выступлениям за екатеринбургскую «Уралочку».