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Тренер сербов опасается умышленного поражения Польши от США на ЧМ по волейболу

Наставник раскритиковал схему проведения турнира.
26 августа 2022 11:09
автор: Александр Шульгин

Главный тренер мужской сборной Сербии по волейболу Игор Колакович объяснил, в чем, по его мнению, проявляются недостатки нынешней схемы проведения чемпионата мира.

«Я не понимаю только одного: почему Польша и Словения будут посеяны под номерами один и два?

Поляки могут играть против США без какого-либо давления. А если проиграют, то американцы попадут в первую четверку или шестерку, а Польша избежит их в четвертьфинале.

Извините, мне никто не объяснит, что это хорошее решение. Это несправедливо, потому что это чемпионат мира, а не частный турнир», - приводят слова специалиста зарубежные СМИ.

Добавим, что турнир стартует сегодня в Польше и Словении. Изначально он должен был пройти в десяти городах России, однако FIVB приняла решение перенести соревнования и отстранить сборную России от участия в них.

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