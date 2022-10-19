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«Зенит-Казань» одержал волевую победу над «Локомотивом» в четвертом туре суперлиги

Матч чемпионата России по волейболу прошел в Новосибирске.
19 октября 2022 18:03
автор: Максим Скороходов

«Зенит-Казань» в гостевом матче четвертого тура мужской суперлиги победил «Локомотив» со счетом 3:2 (27:29, 23:25, 25:21, 25:21, 15:6).

Команда из Татарстана одержала третью победу, набрала 9 очков и продолжает располагаться на пятом месте в турнирной таблице. Новосибирский клуб набрал 7 очков и с двумя победами занимает седьмую позицию.

В следующем туре «Зенит-Казань» 23 октября примет «Строителя», «Локомотив» на следующий день сыграет в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом».

источник: «Советский спорт»
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