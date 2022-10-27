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ВФВ сделала заявление по поводу исключения сборных России по волейболу от отбора на ОИ-2024

Квалификация начнется в сентября 2023 года.
27 октября 2022 12:10
автор: Максим Скороходов

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) выпустила заявление по поводу исключения мужской и женской сборных России от квалификации на Олимпиаду 2024 года в Париже.

«В соответствии с регламентом олимпийского отбора, список участников квалификации сформирован по мировому рейтингу по состоянию на октябрь 2022. Упоминая статус России, в ряде СМИ упущен важный момент – в пресс-релизе МОК состав участников квалификации подан по состоянию на данный момент. А на данный момент Россия отстранена от участия в официальных международных соревнованиях. Квалификация же начнется в конце сентября 2023 года. Если временное отстранение с России будет снято, то, вероятно, наши команды могут быть допущены к отбору», - говорится в заявлении ВФВ.

Напомним, что из-за санкций у России отобрали домашний чемпионат мира-2022 среди мужчин. Наши национальные команды пропустили как мировые первенства, так и Лигу наций.

Помимо этого российские клубы не закончили прошлый евросезон и не допущены до нового.

Все санкции действуют до особого уведомления и были введены после соответствующей рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Глава МОК Томас Бах уже заявил о продлении данных рекомендаций.

источник: Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)
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