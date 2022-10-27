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Екатерина Гамова: буду с надеждой и оптимизмом смотреть в будущее

Прославленная российская волейболистка, двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова высказалась о недопуске женской и мужской сборных России до квалификационных соревнований к Олимпиаде-2024 в Париже. Она заметила, что до Игр еще много времени, и, возможно, ситуация еще изменится.
27 октября 2022 14:23

«Где-то подспудно мы все этого ожидали, учитывая тот факт, что в этом году мы не принимали участия в чемпионате мира. Так что это было ожидаемо. Но я буду с надеждой и оптимизмом смотреть в будущее, потому что Олимпийские игры будут не через месяц и не через полгода — они будут в 2024 году. Я надеюсь, что за это время что-то изменится, и у нашей команды будет возможность отобраться на Олимпиаду», — цитирует «Газета.Ru».

Квалификационные турниры у мужчин и женщин запланированы на осень 2023 года. При этом Всероссийская федерация волейбола (ВФВ), комментируя недопуск россиян, также обратила внимание на то, что это достаточный срок для возможных изменений. Пресс-служба ВФВ подчеркнула, что на данный момент сборная России отстранена от официальных международных соревнований, однако если отстранение будет снято, то есть вероятность, что российские команды все же будут допущены до отбора.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что время допускать россиян к международным соревнованиям еще не пришло.

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Екатерина Гамова: буду с надеждой и оптимизмом смотреть в будущее
Прославленная российская волейболистка, двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова высказалась о недопуске женской и мужской сборных России до квалификационных соревнований к Олимпиаде-2024 в Париже. Она заметила, что до Игр еще много времени, и, возможно, ситуация еще изменится.
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