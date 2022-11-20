Московское «Динамо» победило «Протон» в матче лидеров женской Суперлиги по волейболу

Московское «Динамо» в домашнем матче 8-го тура женской Суперлиги победило «Протон» со счетом 3:0 (25:18, 25:21, 25:21).

Таким образом, бело-голубые не знают поражений и закрепились на первом месте регулярного чемпионата, а клуб из Саратова с двумя неудачами упал со второго на третье место.

Вторым стало «Динамо-Ак Барс», победившее «Тулицу» (3:0). Также в 8-м туре «Заречье-Одинцово» на тай-брейке сломило «Липец (3:2), «Динамо-Метар» оказалось сильнее «Спарты» (3:1), «Локомотив» победил краснодарское «Динамо» (3:1), «Уралочка-НТМК» уступила «Ленинградке» (0:3)