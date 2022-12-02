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«Динамо» одержало девятую победу в чемпионате России по волейболу, обыграв «Факел»

Матч прошел в Москве.
02 декабря 2022 20:55
автор: Максим Скороходов

«Динамо» в домашнем матче 10-го тура суперлиги по волейболу победило «Факел» со счетом 3:0 (25:18, 25:19, 25:13).

Бело-голубые с девятью победами и одной неудачей занимают третье место в регулярном чемпионате, набрав 26 очков. Клуб из Нового Уренгоя при четырех поражения и шести выигрышах идет пятым с 18 очками.

Ранее «Урал» в гостях победил «Нефтяник» (3:0), а «Зенит-Казань» был сильнее «Югры-Самотлора» (3:0).

«Динамо» 7 декабря сыграет в гостях с «Газпромом-Югрой», а «Факел» в этот же день примет «Локомотив».

источник: «Советский спорт»
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