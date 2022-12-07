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«Локомотив» победил на тай-брейке «Факел» в 11-м туре чемпионата России по волейболу

Игра прошла в Новом Уренгое.
07 декабря 2022 19:47
автор: Максим Скороходов

«Локомотив» в гостевом матче 11-го туре регулярного чемпионата волейбольной суперлиги победил «Факел» со счетом 3:2 (25:23, 25:18, 23:25, 22:25, 19:17).

Команда из Новосибирска с 7 победами с 20 очками занимает пятое место в турнирной таблице, клуб из Нового Уренгоя, имея на одну победу меньше и 19 очков, располагается строчкой ниже.

Ранее «Кузбасс» победил «Динамо-ЛО» (3:0), «Урал» оказался сильнее «Новы» (3:0), а московское «Динамо» в гостях одолело «Газпром-Югру» (3:1).

Именно на выезде с «Газпром-Югрой» проведет свой следующий матч «Локомотив», «Факелу» предстоит гостевая игра с «Зенитом-Казань».

источник: «Советский спорт»
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