Международная федерация волейбола отказалась компенсировать России затраты за перенесенный ЧМ-2022

Международная федерация (FIVB) отказалась компенсировать России затраты за перенесенный мужской чемпионат мира 2022 года, сообщает ТАСС.

FIVB обосновывает свое решение тем, что не смогла заработать на турнире, который в итоге прошел в Словении и Польше.

«И теперь Россия может стать виновной стороной этой отмены, а не форс-мажорные обстоятельства. Мол, мы могли бы предъявить свой встречный иск миллионов на 15, но не предъявляем, чемпионат отменен, и на этом закончили», - приводит «Профиль» слова генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола Александра Яременко.

Напомним, что чемпионат мира-2022 выиграла сборная Италии, победившая в финале Польшу со счетом 3:1 (22:25, 25:21, 25:18, 25:20).