Российский волейболист Мороз получил 15-месячную дисквалификацию за прием триметазидина

Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о дисквалификации бывшего игрока сборной России Павла Мороза.

«Волейболист Павел Мороз принял санкции FIVB за нарушение антидопинговых правил. Таким образом, Мороз признал, что запрещенное вещество триметазидин (указанный Стимулятор) было обнаружено в его пробе, взятой во время предсоревновательного анализа 29 апреля 2014 года во время чемпионата России по волейболу 2014 года.

В результате он был подвергнут дисквалификации на пятнадцать месяцев, начиная с 1 января 2022 года и заканчивая 31 марта 2023 года», - говорится в заявлении FIVB.

Положительный допинг-тест был выявлен благодаря перепроверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Добавим, что Мороз дисквалифицируется во второй раз, его уже отстраняли на 18 месяцев за прием кокаина.

Также напомним, что именно в применении триметазидина подозревается российская фигуристка Камила Валиева, чье дело передано в CAS.