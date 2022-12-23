World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Работа Всероссийской федерации волейбола в 2022 году признана удовлетворительной

Итоговое заседание организации состоялось 22 декабря.
23 декабря 2022 10:43
автор: Александр Шульгин

Глава Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко заявил, что работа организации в 2022 году была признана удовлетворительной.

«Членам наблюдательного совета ВФВ был представлен доклад о работе федерации за отчетный период. В отчет вошла информация о прошедшей Спартакиаде, сезоне пляжного волейбола, а также представлен план мероприятий по празднованию 100-летия отечественного волейбола. Был представлен доклад с видеоотчетом о развитии волейбольных объектов в Сочи, Анапе, Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Белгороде, Кемерове, Туле и Екатеринбурге. Работа ВФВ за текущий период была признана удовлетворительной», - говорится в его речи, опубликованной на официальном сайте федерации.

Напомним, что в августе в России должен был пройти чемпионат мира по волейболу, однако в связи с наложенными МОК санкциями турнир перенесли.

В настоящее время российские клубные и сборные команды отстранены от участия в международных соревнованиях, а проведение таких турниров в России и Белоруссии запрещено.

источник: Всероссийская Федерация волейбола
Это интересно:
Работа Всероссийской федерации волейбола в 2022 году признана удовлетворительной
Итоговое заседание организации состоялось 22 декабря.
23.12.2022 10:43
Волейбол
автор: Александр Шульгин
Российский волейболист Мороз получил 15-месячную дисквалификацию за прием триметазидина
Отстранение закончится 31 марта 2023 года.
19.12.2022 11:57
Волейбол
автор: Максим Скороходов
Московское «Динамо» стало пятикратным обладателем Кубка России, обыграв в финале «Локомотив»
В Туле прошел «Финал четырех».
18.12.2022 20:45
Волейбол
автор: Максим Скороходов
Международная федерация волейбола отказалась компенсировать России затраты за перенесенный ЧМ-2022
Турнир прошел в Словении и Польше.
08.12.2022 19:40
Волейбол
автор: Максим Скороходов
«Локомотив» победил на тай-брейке «Факел» в 11-м туре чемпионата России по волейболу
Игра прошла в Новом Уренгое.
07.12.2022 19:47
Волейбол
автор: Максим Скороходов
«Динамо» одержало девятую победу в чемпионате России по волейболу, обыграв «Факел»
Матч прошел в Москве.
02.12.2022 20:55
Волейбол
автор: Максим Скороходов
Московское «Динамо» победило «Протон» в матче лидеров женской Суперлиги по волейболу
Игра 8-го тура прошла в столице России.
20.11.2022 18:28
Волейбол
автор: Максим Скороходов
Стал известен состав пар «Финала четырех» мужского Кубка России
Решающий этап турнира состоится в Новом Уренгое.
08.11.2022 13:40
Волейбол
автор: Александр Поволоцкий
«Динамо» обыграло «Белогорье» в шестом туре мужской Суперлиги
Матч проходил в Москве.
30.10.2022 18:40
Волейбол
автор: Максим Скороходов
«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл одноименный клуб из Казани в матче Суперлиги
Матч прошел в столице Республики Татарстан.
29.10.2022 22:40
Волейбол
автор: Александр Поволоцкий
Всем бояться — Валиева заявила триксель! На чемпионате России начинается самое интересное
В пятницу 23 декабря в 15:25 по московскому времени на национальном чемпионате в Красноярске в борьбу вступают женщины-одиночницы.
Во дают, парни! 96, 97, 98, 99 – и 104 Гуменнику! Чемпионат России в Красноярске начался с града четверных
В мужской короткой программе сразу девять человек преодолели гроссмейстерскую отметку в 90 баллов.
«Золотой» Паредес, «бронзовые» Ловрен, Влашич и Пашалич и еще 15 «наших». Как выступили на ЧМ-2022 игроки с опытом РПЛ
Сборной России на чемпионате мира в Катаре не было, зато в матчах турнира приняли участие сразу 19 футболистов с опытом выступлений за клубы РПЛ.
Отставка замедленного действия. Когда и почему Жамнов может уйти из сборной
Поражение сборной России в решающем матче Кубка Первого канала от белорусов (4:5 Б) не могло остаться без «разбора полетов».
Валиева, «Мишки» и Кондратюк под вопросом. Полный расклад на чемпионат России по фигурному катанию
В четверг 22 декабря в Красноярске начинается чемпионат страны – главный турнир сезона для наших фигуристов.
Роналду, Левандовски, Мюллер и прочие «лузеры». Сборная разочарований ЧМ-2022
«Плеймейкер» составил команду из футболистов, проваливших чемпионат мира в Катаре.
Дуэль Месси и Мбаппе опередила олимпийские разборки Щербаковой и Валиевой. Как финал ЧМ-2022 смотрели на Рос-ТВ
Воскресный матч Аргентина – Хорватия в Катаре стал самой рейтинговой футбольной трансляцией на нашем телевидении за четыре года – то есть, с предыдущего чемпионата мира.
5 аргентинцев, 3 француза, 2 марокканца и 1 англичанин. Символическая сборная ЧМ-2022 по версии «Плеймейкера»
После чемпионата мира в Катаре все составляют свои сборные лучших игроков турнира. Не остался в стороне и «Плеймейкер».
Угадать чемпиона — еще не победа! Итоги конкурса прогнозов на ЧМ-2022
Во время чемпионата мира в Катаре «Плеймейкер» проводил конкурс прогнозистов с общим призовым фондом 200 тысяч рублей (30 тысяч в виде фрибета). Подводим итоги и называем победителей.
От Гакпо и Амрабата до Ливаковича и Роналду. Герои ЧМ-2022 «на выданье»
Многие действующие лица завершившегося в Катаре чемпионата мира зимой поменяют клубную прописку. «Плеймейкер» выбрал десять наиболее интересных потенциальных трансферов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика