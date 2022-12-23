Работа Всероссийской федерации волейбола в 2022 году признана удовлетворительной

Глава Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко заявил, что работа организации в 2022 году была признана удовлетворительной.

«Членам наблюдательного совета ВФВ был представлен доклад о работе федерации за отчетный период. В отчет вошла информация о прошедшей Спартакиаде, сезоне пляжного волейбола, а также представлен план мероприятий по празднованию 100-летия отечественного волейбола. Был представлен доклад с видеоотчетом о развитии волейбольных объектов в Сочи, Анапе, Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Белгороде, Кемерове, Туле и Екатеринбурге. Работа ВФВ за текущий период была признана удовлетворительной», - говорится в его речи, опубликованной на официальном сайте федерации.

Напомним, что в августе в России должен был пройти чемпионат мира по волейболу, однако в связи с наложенными МОК санкциями турнир перенесли.

В настоящее время российские клубные и сборные команды отстранены от участия в международных соревнованиях, а проведение таких турниров в России и Белоруссии запрещено.