«Зенит-Казань» стал обладателем Кубка России, обыграв в финале «Факел»

«Зенит-Казань» нанес поражение «Факелу» в финале Кубка России по волейболу среди мужских команд.

Встреча в Новом Уренгое завершилась победой гостей со счетом 3-0 (25:16, 25:14, 25:21).

Самым результативным игроком встречи стал доигровщик казанской команды Дмитрий Волков, на его счету 18 очков. У хозяев Владислав Бабкевич и Корней Эннс набрали по 7 баллов.

Отметим, что на решающем этапе «Зенит-Казань» уступил соперникам лишь в одной партии.

В полуфинале казанцы переиграли клуб «Белогорье» из Белгорода. «Факел» ранее нанес поражение новосибирскому «Локомотиву» (3-0).