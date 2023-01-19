Турецкий клуб «Хекимоглу» отказался увольнять российского волейболиста ради украинского игрока

Турецкий волейбольный клуб «Хекимоглу» отказался увольнять российского игрока Алексея Налобина по требованию Федерации волейбола Украины, говорится в заявлении клуба в социальных сетях.

Федерация волейбола Украины отозвала доигровщика сборной Тимофея Полуяна из «Хекимоглу» после того как выяснилось, что в клубе играть россиянин Алексей Налобин. Полуян, который перешел в турецкую команду 14 января, был отозван угрозами запрета выступлений за сборную и аннулированием лицензии. Полуян покинул отель ночью, пока федерация вела переговоры с клубом. Кроме того, украинская федерация предложила отправить в клуб вместо россиянина другого игрока.

«Мы не участвуем в подобных делах, которые полностью противоречат спортивному духу. Мы никогда не примем, чтобы спортсмены стали инструментом в войнах», - говорится в сообщении клуба, размещенном в соцсетях.