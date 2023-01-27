World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Павел Тетюхин: В масштабах страны популярность волейбола крайне мала

Доигровщик клуба «Белогорье» и сборной России Павел Тетюхин рассказал о популярности волейбола в настоящий момент.
Павел Тетюхин: В масштабах страны популярность волейбола крайне мала
27 января 2023 14:08
автор: Дарья Савинова

- Волейбол – далеко не самый популярный вид спорта в России. Локально в каких-то городах типа Белгорода или Кемерово он популярен, но в масштабах страны его популярность крайне мала, хотя и сборная и клубы играют на высоком уровне.

- Возможно, чтобы за волейболом следило больше народу?

- Конечно, возможно. И в последние годы в волейболе идет подъем. В частности волейбольный клуб «Белогорье» проводит большую работу в этом плане, пытаясь привлечь людей на трибуны, показать, насколько интересен волейбол, что это шоу и развлечение для людей, а для спортсменов это работа и жизнь.

- Если волейбол был бы контактным вид спорта, то это привлекало массы болельщиков?

- Если бы волейбол был бы контактным видом спорта, это не привлекало бы дополнительных болельщиков, так как почти все другие командные виды контактные – баскетбол, гандбол, футбол, и кроме футбола другие в России массово зрителей на трибуны не привлекают. Так что я не думаю, что в этом секрет успеха.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Павел Тетюхин: В масштабах страны популярность волейбола крайне мала
Павел Тетюхин: В масштабах страны популярность волейбола крайне мала
Доигровщик клуба «Белогорье» и сборной России Павел Тетюхин рассказал о популярности волейбола в настоящий момент.
27.01.2023 14:08
Волейбол
автор: Дарья Савинова
Турецкий клуб «Хекимоглу» отказался увольнять российского волейболиста ради украинского игрока
В команде жестко отреагировали на запрет украинской волейбольной федерации играть с российскими спортсменами.
19.01.2023 18:57
Волейбол
автор: Александр Евграфов
«Зенит-Казань» стал обладателем Кубка России, обыграв в финале «Факел»
Клуб из Республики Татарстан завоевал трофей в 11-й раз.
25.12.2022 16:30
Волейбол
автор: Александр Поволоцкий
Работа Всероссийской федерации волейбола в 2022 году признана удовлетворительной
Итоговое заседание организации состоялось 22 декабря.
23.12.2022 10:43
Волейбол
автор: Александр Шульгин
Российский волейболист Мороз получил 15-месячную дисквалификацию за прием триметазидина
Отстранение закончится 31 марта 2023 года.
19.12.2022 11:57
Волейбол
автор: Максим Скороходов
Московское «Динамо» стало пятикратным обладателем Кубка России, обыграв в финале «Локомотив»
В Туле прошел «Финал четырех».
18.12.2022 20:45
Волейбол
автор: Максим Скороходов
Международная федерация волейбола отказалась компенсировать России затраты за перенесенный ЧМ-2022
Турнир прошел в Словении и Польше.
08.12.2022 19:40
Волейбол
автор: Максим Скороходов
«Локомотив» победил на тай-брейке «Факел» в 11-м туре чемпионата России по волейболу
Игра прошла в Новом Уренгое.
07.12.2022 19:47
Волейбол
автор: Максим Скороходов
«Динамо» одержало девятую победу в чемпионате России по волейболу, обыграв «Факел»
Матч прошел в Москве.
02.12.2022 20:55
Волейбол
автор: Максим Скороходов
Московское «Динамо» победило «Протон» в матче лидеров женской Суперлиги по волейболу
Игра 8-го тура прошла в столице России.
20.11.2022 18:28
Волейбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика