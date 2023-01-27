Павел Тетюхин: В масштабах страны популярность волейбола крайне мала

- Волейбол – далеко не самый популярный вид спорта в России. Локально в каких-то городах типа Белгорода или Кемерово он популярен, но в масштабах страны его популярность крайне мала, хотя и сборная и клубы играют на высоком уровне.

- Возможно, чтобы за волейболом следило больше народу?

- Конечно, возможно. И в последние годы в волейболе идет подъем. В частности волейбольный клуб «Белогорье» проводит большую работу в этом плане, пытаясь привлечь людей на трибуны, показать, насколько интересен волейбол, что это шоу и развлечение для людей, а для спортсменов это работа и жизнь.

- Если волейбол был бы контактным вид спорта, то это привлекало массы болельщиков?

- Если бы волейбол был бы контактным видом спорта, это не привлекало бы дополнительных болельщиков, так как почти все другие командные виды контактные – баскетбол, гандбол, футбол, и кроме футбола другие в России массово зрителей на трибуны не привлекают. Так что я не думаю, что в этом секрет успеха.