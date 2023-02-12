Подростковая волейбольная команда из Северного Кипра погибла в Турции

Подростковая волейбольная команда (12-14 лет, юноши и девушки) из города Фамагуста (Северный Кипр) погибла при землетрясении в Турции, сообщают турецкие СМИ. Из-под завалов извлечены тела 34 человек.

Юные спортсмены и спортсменки, их родители и несколько учителей прибыли на волейбольный турнир в Адыяман за пару дней до трагедии. Пережить землетрясение удалось лишь четверым родителям и заместителю директора учебного заведения.

«Ты чемпион, сынок. Вы все наши чемпионы. Мой ангел, мой Изкан. Ты настойчиво твердил мне, говоря: «Мама, я стану чемпионом». Да, вы все чемпионы, и вся страна плачет над вами. Ты будешь со мной, пока я дышу», - написала в соцсетях Фериха Йигиттюрк, мать Искана Нуркулеза, одного из ребят, погибших при землетрясении.

В понедельник утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Разбор завалов продолжается.